Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine teşekkür belgesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlü tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) akademik ve idari personeline 'İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İSG Koordinatörlüğü tarafından ESTÜ akademik ve idari personeline “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verildi. Genel, teknik ve sağlık konularından oluşan eğitim farklı oturumlarla 3 hafta boyunca devam etti. ESTÜ İş Güvenliği Uzmanı Elif Kırlı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İSG Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Burak Görgün, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt’u ziyaret ederek yapılan iş birliği nedeni ile teşekkür belgesi takdim etti.

Öte yandan yapılan görüşmede iki üniversite arasında iş birliğinin devam etmesi ve kısa vadede ESTÜ’ nün ilk yardımcı ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla İlk Yardım Eğitim Merkezimiz tarafından “İlk Yardım Eğitimleri” verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan ESTÜ İş Güvenliği Uzmanı Elif Kırlı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İSG Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Burak Görgün, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt’u ziyaret ederek yapılan iş birliği nedeni ile teşekkür belgesi takdim etti.

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