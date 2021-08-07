Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor

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Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, çöp konteynerleri dezenfekte etme ve yıkama çalışması başlatıldı.

Yaz aylarında oluşabilecek koku ve haşerelerin önüne geçilmesi amacı ile konteynerler yerinde yıkanarak dezenfekte edildi. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre kapsamında çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların belirli periyotlarla tüm mahallelerde süreceğini bildirdi.

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