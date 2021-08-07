Kadın temizlik işçileri iş başında

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Bozüyük Belediyesi’nde çalışan kadın işçiler otobüs duraklarını temizliyor.

Korona virüs sebebiyle temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, çalışmalar kapsamında vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan açık ve kapalı tüm durakları deterjan ve tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. Halk sağlığını korumak için yapılan hijyen çalışmaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce belirli zaman aralıklarında devam edeceği bildirildi.

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