Osmaneli’de gözetleme kulesi yangının büyümesini önledi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kızılöz köyünde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Armutlu yangın kulesinde gözetleme görevlisi öğle saatlerinde devam eden gök gürültüsü ve şimşeklerin çaktığı sırada ormanlık alanlarda yıldırım düşme tehlikesine karşı ormanlık alanları izlemeye devam ederken Kızılöz köyü Erenler ile taşoluk mevki arasında dumanı görmesi üzerine ekiplere haber verdi. Orman İşletme Şefliğine bağlı yangına ilk müdahale aracı ve 1 arazöz ile ekipler, yolu olmayan ormanlık alanda 350 metre hortum çekerek yangına müdahale etme sonuncunda blok ormanı yanmaktan kurtardı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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