Kamyon devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun devrilmesi sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik Bozüyük karayolu Demirköy mevkiinde meydana gelen kazada Veysi A. idaresindeki 34 GH 6673 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü ile birlikte kamyonda yolcu olarak bulunan Yakup K. ve Oğuzhan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Oğuzhan K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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