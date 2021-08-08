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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde birçok kez kumar oynatıldığı tespit edilen dernekte bu defa da ruhsatsız tabanca ve balta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine İsmet İnönü Caddesi üzerinde faaliyet sürdüren derneğe baskın yaptı. Birçok kez kumar oynatıldığı gerekçesiyle işlem yapılan dernekte bu defa da ruhsatsız tabanca ve ona ait mermiler ile birlikte balta ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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