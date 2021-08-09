Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde uzun bir aradan sonra tekrardan ekilmeye başlanılan ayçiçek tarlaları görüntüleri görsel şölen oluşturuyor.

Pazaryeri ilçesinde ayçiçeği tarlaları sarıya boyanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Pazaryerili çiftçilerin bu yıl iki bin 500 dekar alanda ekimini gerçekleştirdiği ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunarken, ilçe ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

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