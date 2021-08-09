Bilecik, 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadirlioğlu: "Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla kuleden dürbünle ormanlık alanları taramaktadır" "Her 15 veya 30 dakikada telsizle Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bölgelerindeki durum hakkında bilgi vermektedir"

Bilecik'te, orman yangınlarını önlemek amacıyla gözetleme kulelerinde görevli personel, 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Yüzölçümü düşen ormanlık alan yüzde 57,5 olan Bilecik'te orman yangınları ile mücadele kapsamında çıkabilecek orman yangınlarına karşı merkez ve ilçelerdeki yangın gözetleme kulelerinde görevli ekiplerin sürekli teyakkuz halinde. Ekipler gözetleme kulelerinde ellerinde dürbün 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

"Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla kuleden dürbünle ormanlık alanları taramaktadır"

Olası orman yangınlarına karşı gözetleme kulelerinin yangında ilk müdahaledeki öneminin vurgulayan Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadirlioğlu, ''Yangının çıktığı anda tespit edilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi bakımından gözetleme kuleleri büyük önem arz etmektedir. Orman yangınlarının önlenebilmesi için sadece yaz aylarında değil yıl boyunca kulelerden orman sahası titizlikle takip edilmektedir. Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla kuleden dürbünle ormanlık alanları taramaktadır. Vatandaşların orman yangınlarına karşı gerekli duyarlılığı göstermeleri, orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlarla sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması son derece önemli" dedi.

Öte yandan, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçlerinin de sorumluluk bölgelerindeki ormanlık alanlarda denetimlerin aralıksız sürdüğü, drone ile havadan da devamlı kontrol ediyor.

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