(ÖZEL) Görenleri hayrete düşüren dev domates 1.3 kiloluk organik domates

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Görenleri hayrete düşüren dev domates 1.3 kiloluk organik domates

İHA

(ÖZEL) Görenleri hayrete düşüren dev domates 1.3 kiloluk organik domates

Bilecik'te hobi olarak sebze üreticiliği yapan bir vatandaş, organik olarak yetiştirdiği 1 kilo 326 gram ağırlığındaki domates ile rekor kırdı.
Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyün'den hobi olarak sebze üreticiliği yapan emekli öğretmen Hikmet Turan 1 kilo 326 gram ağırlığındaki yetiştirdiği pembe domatesle görenleri hayrete düşürdü. Ürettiği domateslere gözü gibi baktığı anlatan Turan, "Selöz köyünde sulu tarım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat. Göletimizde kapalı devre sulama suyu mevcut ve ilimizde organik ürün yetiştirmeye de elverişli. Domateste kendi tavuklarımın gübresi kullanıyorum ve bu ürünlerde ilaç yok. Üretmek çok güzel, üretince mutlu oluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik, 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadirlioğlu: "Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla kuleden dürbünle ormanlık alanları taramaktadır" "Her 15 veya 30 dakikada telsizle Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bölgelerindeki durum hakkında bilgi vermektedir"
YEREL HABERLER Bilecik, 'yangın gözlemcileri' 7/24 tetikte Bilecik ...
Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
YEREL HABERLER Bilecik'in Pazaryeri'nde ayçiçeklerin görsel şöleni
Ruhsatsız tabanca ve balta ele geçirildi
YEREL HABERLER Ruhsatsız tabanca ve balta ele geçirildi
Kamyon devrildi: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon devrildi: 1’i ağır 3 yaralı
Tarla yollarında bakım yapıldı
YEREL HABERLER Tarla yollarında bakım yapıldı
Osmaneli’de gözetleme kulesi yangının büyümesini önledi
YEREL HABERLER Osmaneli’de gözetleme kulesi yangının büyümesini ...
Bozüyük’te biçerdöverler denetlendi
YEREL HABERLER Bozüyük’te biçerdöverler denetlendi
Kadın temizlik işçileri iş başında
YEREL HABERLER Kadın temizlik işçileri iş başında
Fenerium tırı Bilecik’te
YEREL HABERLER Fenerium tırı Bilecik’te
Bozüyük'te üst yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bozüyük'te üst yapı çalışmaları devam ediyor
Bilecik'te 80 üreticiye bin 250 arı kovanı dağıtıldı Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "2 milyon lira kaybın milli ekonomiye tekrar kazandırılacak"
YEREL HABERLER Bilecik'te 80 üreticiye bin 250 arı kovanı ...
Tam 9 bin yıllık parmak izi
YEREL HABERLER Tam 9 bin yıllık parmak izi
Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor
YEREL HABERLER Çöp konteynerler yerinde yıkanıyor
Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Bilecik Şeyh ...
Pazaryeri Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Pazaryeri Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı ...
Pazaryeri Belediyesi ekipleri Köyceğiz’e ulaştı
YEREL HABERLER Pazaryeri Belediyesi ekipleri Köyceğiz’e ulaştı
Bilecik'te çocuklar tenis ile tanıştı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Önümüzdeki dönemde yeni spor dalları ekleyeceğiz"
YEREL HABERLER Bilecik'te çocuklar tenis ile tanıştı Bilecik ...
Yaşlı teyze telefon dolandırıcıların ağına düştü Bozüyük’de bir telefon dolandırıcılığı daha yaşandı
YEREL HABERLER Yaşlı teyze telefon dolandırıcıların ağına ...
Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar
YEREL HABERLER Bilecik'te dolandırdılar, İstanbul'da yakalandılar
Çekici şarampole devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Çekici şarampole devrildi: 1 ölü
Yaşlı çifti dolandıran 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı çifti dolandıran 6 şüpheli yakalandı