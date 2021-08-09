(ÖZEL) Görenleri hayrete düşüren dev domates 1.3 kiloluk organik domates

Bilecik'te hobi olarak sebze üreticiliği yapan bir vatandaş, organik olarak yetiştirdiği 1 kilo 326 gram ağırlığındaki domates ile rekor kırdı.

Bilecik merkeze bağlı Selöz Köyün'den hobi olarak sebze üreticiliği yapan emekli öğretmen Hikmet Turan 1 kilo 326 gram ağırlığındaki yetiştirdiği pembe domatesle görenleri hayrete düşürdü. Ürettiği domateslere gözü gibi baktığı anlatan Turan, "Selöz köyünde sulu tarım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat. Göletimizde kapalı devre sulama suyu mevcut ve ilimizde organik ürün yetiştirmeye de elverişli. Domateste kendi tavuklarımın gübresi kullanıyorum ve bu ürünlerde ilaç yok. Üretmek çok güzel, üretince mutlu oluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.