Bozüyük'te kanal temizliği yapıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açık kanal içerisinde temizlik çalışması yapıldı.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ortasından geçen açık kanalın temizliği konusunda hassas davranarak, temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için kanal içerisinde biriken tortuları iş makineleri ile temizliyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan etkilenmemeleri için yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği belirtildi.

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