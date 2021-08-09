Eski kıyafetler ekonomiye kazandırılacak

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Güneşspor Kulübü ile Kent Konseyinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında toplanan eski kıyafetlerin yeniden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Projeyle ilgili olarak açıklama yapan Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök, “Eski ve giyilmiş eşya, nevresim, yatak, yorgan, yastık kılıfı, ayakkabı ve okul çantası gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünleri kapsayan sıfır atık projesiyle hem ülkemizin hem de Bozüyük'ümüzün ekonomisine katkı sağlamayı ümit ediyoruz. Bu proje ile ilçemizin değişik noktalarına tekstil atığı toplamak için giysi kumbaraları konuldu. Bundan sonra vatandaşlarımızdan kullanılmayan, tekstil ürünlerini, ayakkabılar ve montlar gibi eşyalarını çöpe atmak yerine ilçemizde oluşturulan tekstil ürünleri toplama ve giysi kumbaralarına bırakılmalarını rica ediyoruz. Bizler bu atıkları ayrıştırıp tekrar ülke ekonomisine kazandıracağız. Benim eskilerimle ne olacak diye düşünmeyin. Herkesin eski kumaşlarına, nevresim, yorgan kılıflarına, eski elbiselere, kullanılmayan ayakkabılar gibi tekstil ve tekstil bazlı ürünlerine tekrar ekonomiye kazandırmak üzere talibiz. Kent Konseyi ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu projede bizlere destek olan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na, Bozüyük Kent Konseyi Yönetim Kurulu'na teşekkür ederiz” dedi.

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