Nijerya Dernek Başkanı Adeyemi'den Bozüyük temasları

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti.

İstanbul Sanayici Ve Yatırımcı İş Adamları Derneği Genel Başkanı Cemal Çoban, Genel Sekreteri İsmail Aktaş ve Nijerya Dernek Başkanı Peter Adeyemi, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu, makamında ziyaret eden heyetle bir süre görüşerek sohbet etti. Çalışmaları ve yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi veren heyet, ayrıca Başkan Bakkalcıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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