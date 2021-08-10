Vatandaşlardan çekirdeksiz üzüme yoğun ilgi

Bilecik’te vatandaşlar yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan çekirdeksiz üzüme oldukça yoğun ilgi gösteriyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazardaki tezgahlarda üzüm oldukça yoğun ilgi görüyor. Yaz mevsiminin en çok tüketilen ve rağbet gösterilen meyvesi olan üzüm çekirdekli, çekirdeksiz olarak tezgahlarda bulunuyor. Üzüm satıcısı Oğuzhan Yıldırım, üzüme olan yoğun ilgiden memnun olduklarını belirtti. Yıldırım, “Üzümlerimiz Manisa Alaşehir’den geliyor. Kilosunu 8 liradan satıyoruz. Üzüm yaz mevsiminin en çok tercih edilen meyvelerinden biri. Önümüzde ki haftalarda Sultaniye yerli üzümü gelecek. O daha hesaplı olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.