Rektör Beydemir'den Sayıştay Başkanı Yener'e ziyaret

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir, Sayıştay Başkanı Metin Yener’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Beydemir, bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'da Sayıştay Başkanı Metin Yener’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, Başkan Yener’e yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Beydemir ardından Bilecik Valisi iken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atanan Bilal Şentürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektör Beydemir, Yener ve Şentürk'e günü anlam ve önemine binaen hediye takdim etti.

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