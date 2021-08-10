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Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Bilecik'te seyir halindeyken domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Yenipazar ilçesi Yukarıboğaz Köyü yolunda seyir halinde bulunan Onur B. (20) yönetimindeki 34 KS 8450 plakalı otomobil yola atlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisiyle domuz telef olurken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta hasar meydana geldi.

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