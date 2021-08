Bebeğinize verebileceğiniz en güzel armağan anne sütü Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı: "Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır" "Anne sütü bebeklerin ilk 6 ay boyunca beslenmesi için en ideal besindir"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, anne sütü ile beslenme bebeğin en doğal hakkı olduğunu söyleyerek, "Bebeğinize dünya yüzeyinde verebileceğiniz en güzel armağan ise anne sütüdür. Her canlı gibi insanlar da yavrusunu doğumdan sonra emzirmelidir. Emzirme doğumdan sonra ilk bir saat içinde başlanmalıdır" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'Bebek Dostu Hastane' sloganıyla Dünya Emzirme Haftasını nedeniyle Çocuk ve Kadın Doğum Polikliği katında stant kurularak, ,Anne Sütü Polikliniğinden gelen anne ve gebelere broşür dağıtılıp anne sütü ve faydaları hakkında eğitim verildi. Kurulan standı ziyaret eden İl Müdürü Damkacı, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF her yıl Ağustos ayında kutlanan “Dünya Emzirme Günü” olarak kabul edildiğini anlatarak, sözlerine şöyle devam etti;

"Anne sütü ile beslenme bebeğin en doğal hakkı olmak ile birlikte bebeğinize dünya yüzeyinde verebileceğiniz en güzel armağan ise anne sütüdür. Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besin annenin kendi sütüdür. Her canlı gibi insanlar da yavrusunu doğumdan sonra emzirmelidir. Emzirme doğumdan sonra ilk bir saat içinde başlanmalıdır. Emzirmeye ne kadar erken başlanır ise süt üretimi o kadar çok ve uzun süreli olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık ve bebek her istediğinde emzirilmelidir."

"Anne sütü bebeklerin ilk 6 ay boyunca beslenmesi için en ideal besindir"

İl Müdürü Damkacı açıklamasının devamında, "Gece emzirmeleri mutlaka yapılmalıdır. Bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeli, 6 aylık olunca ek gıdalara başlanmalı, emzirmeyi ise en az 2 yaş ve ötesine kadar devam edilmelidir. Anne sütü bebeklerin ilk 6 ay boyunca beslenmesi için en ideal besindir. Hiçbir yiyecek ve içecek anne sütünden üstün değildir. Anne sütü bebekleri enfeksiyonlara karşı korur, bu şekilde beslenen bebeklerde alerjik hastalıklar, zatürre, ishal daha az görülür" diye konuştu.

"Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır"

Anne sütü kolay sindirilebildiğini ve bebeğin ilk aşısı olduğunu anlatan İl Müdürü Damkacı, "Her zaman ve her yerde kullanıma hazırdır. Temiz ve uygun ısıdadır. Uygun emzirme için anne en rahat pozisyonu seçmelidir. Meme temizliğinde sadece anne sütü kullanılmalıdır. Anne dengeli beslenmeli, fırsat buldukça uyumaya ve dinlenmeye çalışmalıdır. Annenin günlük sıvı alımı artırılmalıdır" dedi.

