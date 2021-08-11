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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

İHA

Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı

Bilecik'te oturduğu evinde saçları ve elbisesi tutuşan kadını yanmaktan son anda kardeşi kurtardı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çiftlik köyünde ikamet eden Fatma Usul'un (70), bilinmeyen bir sebeple kolları ve saçları yanmaya başladı. Kendini 'Ben yanıyorum' diyerek dışarı atan kadının sesini duyan kardeşi Ali Usul, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaşlı kadının saçları ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaşlı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay anını İHA muhabirine anlatan Ali Usul, "Ben dışarıda koyunların yünlerini kırpıyordum. O anda 'Yanıyorum' diye bağırdı. Ben de koşup gittim, baktım tutuşmuş. Üzerini soydum, alevleri söndürdüm ardından 112'ye haber verdim" dedi.
Jandarma olay yerinde incelemeler yaparken, evin avlusunun içinde bulunan sobanın üzerinde bir kutu kibrit bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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