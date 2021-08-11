İncirin fiyatı el yakıyor

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bilecik'te 15 liradan satışa sunulan incire ilgi beklenenden az olurken, satıcılar ise hassas ürünün çabuk bozulmasından şikayetçi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazardaki tezgahlarda sezonun ilk incirini gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı el yakıyor. Kilosunun 15 lira olması sebebiyle istedikleri satışı gerçekleştiremediklerini belirten manav Ali Mansur, “İncirlerimiz bu hafta itibariyle tezgahlarda yerini aldı. Fiyat yüksekliğinden dolayı çok fazla talep olmuyor. Vatandaş geliyor 1 kilo alacağına yarım kilo alıyor. Bu yüzden elimizde kalan incirler bozuluyor ve zarar ediyoruz. Fiyatlar yaklaşık 1 aya kadar düşer bizim de işlerimiz açılır” dedi.

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