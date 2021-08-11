Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı gerçekleştirildi

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Bilecik'te ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısına bu ay Pazaryeri ev sahipliği yaptı.

Bilecik'te ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı Pazaryeri'nde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda, Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik şubesince kesimi yapılan 350 hisse vekalet kurbanının kesim ve dağıtım değerlendirilmesi, kademeli normalleşme dönemi cami hizmetleri güncellenmesi, kitap okuyorum projesinde yapılan güncelleme, ihtiyaç odaklı 46 yaş gurubu engelli koordinatörü ve görevleri konuları ve diğer konuların görüşülmesi ile devam eden toplantı, merkezi ezan sisteminin ele alınmasının ardından son buldu.

Öte yandan toplantıya, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen Erhun da katıldı.

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