Sanayicilerin sorunları masaya yatırıldı Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir; "Bilecik’teki dükkan eksikliğinden dolayı kiralar bin 500 ile bin 700 liraya çıktı" “Hurdacıların olduğu yerin imar tadilatı yapılması gerekiyor”

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, dükkan kiralarının yüksekliğinden dolayı sanayiciler olarak zorluk yaşadıklarını, sanayi bölgesinde bulunan hurdacılara ayrılan bölgeye dükkanlar yapılması için Belediye Başkanı Semih Şahin’e teklif götürdüklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Bilecik Küçük Sanayi Sitesi seçimlerinde başkan seçilen Ali Özdemir, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sanayicilerin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, bazı meslek gruplarının Bilecik’te tek olduğunu söyleyerek, bunun da maliyetleri artırdığını ve bu maliyeleri de vatandaşa yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ara eleman sağlanması noktasında Endüstri Meslek Lisesi’nden destek almak istediklerini bunun haricinde de İŞ KUR ve KOSGEB’den de maddi olanak sağlamak için çaba harcayacaklarını aktaran Özdemir sözlerine şöyle devam etti;

“Bizim sanayiciler olarak ciddi sıkıntılarımız var. Bunlardan bir tanesi, bizim maliyet değerlerimizin çevreye göre yüksek olması. Yenişehir’de dükkan kiraları 400600 lira, Bozüyük’teki arkadaşlarımız 800900 lira dükkan kirası veriyor. Adapazarı’ndaki büyük bir sanayi olmasına rağmen 1000 lira dükkan kirası veriyor. Bilecik’teki dükkan eksikliğinden dolayı bin 500 ile bin 700 liraya çıktı dükkan kiraları. İkincisi dükkan eksiliğimizden dolayı bazı branşları biz içimizde tutamıyoruz. Örneğin bizde rektifiyeci, turbocu, elektronikçi yok. Bir de bazı meslek gruplarında da tek kişiyiz. Vatandaşta tek melek grubu onca sanki biraz fiyatları yüksek tutuyormuş gibi oluyor. Ama aslında öyle bir şey yok."

“Hurdacıların olduğu yerin imar tadilatı yapılması gerekiyor”

Küçük Sanayi Sitesi’ndeki hurdacıların olduğu yere 18 dükkanın yapılabileceğini söyleyen Başkan Özdemir bu konu hakkında da Belediye Başkanına teklif götürdüklerini anlatarak, “Yeni bir dükkan yapalım diyoruz yapamıyoruz. Neden, hepiniz bilirsiniz hurdacıların olduğu yer 400 metrekare oraya 18 tane dükkan giriyor. Ama orasını ibadet alanı olarak ayırmışlar. Şimdi biz diyoruz ki; ‘Buraya bir şey yapalım’ ama orası ibadet alanı. Aşağıda camimiz var dolduramıyoruz orayı zaten, içeride de bir mescidimiz var, ‘Burayı da camiye çevirelim siz buradan bize feragat edin’ diyoruz. Bunların hepsi düğümleniyor ve belediyeye gelir. Burasının Belediye tarafından imar tadilatı yapılması gerekiyor. Biz bu konu ile ilgili Belediye Başkanımızla görüşme gerçekleştirdik. Tabi biz dertlerimizi de anlatırken çözümlerimizi de sunduk. Başkanımız son derece sıcak baktı. Şimdi o projenin üzerinde çalışılmasını bekliyoruz. Bu çalışmalar olumlu sonuçlanırsa, bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi.



“Her bir branşla ayrı ayrı toplantı yapacağız”

Açıklamasının devamında sanayicileri bütün branşlarda ayrı ayrı toplantıya davet eden Özdemir, "Çünkü her birinin sorunu ayrı. Sorun ve çözümleri bu toplantılarda paylaşalım dedik. Bize ara eleman sağlayacak Endüstri Meslek Lisesi’nden faydalanamıyoruz. İŞ KUR’dan faydalanalım istiyoruz. Bunun harisinde KOSGEB bir takım destekler veriyor, buradan nasıl destek alabiliriz bunlar ilgili toplantılarımızı yapacağız" dedi.

“Şu an da organize sanayideki küçük sanayi sitesi için herhangi bir çalışma yok”

Dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı zamanında 3. Organize Sanayi Bölgesine yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi çalışmalarından durduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, “3. Organize de bize ayrılan 350 dönümlük bir arazi var. Buradaki o arazi bundan sonraki kurulacak olan branş sanayilerine hizmet edecek. Yani dükkanlar 600800 metrekare büyüklüğünde olacak ve üretime dayalı dükkan olacak bunlar. Bu kadar büyük dükkanlar bizim buradaki esnaflar için çok büyük. Birde orasının maliyeti de çok yüksek olacak. Dolayısıyla orası bize de çok hitap etmeyecek. Selim Yağcı beyin zamanında Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili bir çalışma yapılmış fakat bu yapılırken buradaki küçük esnafın konumu, ekonomisi göz önünde bulundurularak yapılması lazımdı. Şu an da o proje üzerinde herhangi bir çalışma da yok. Çünkü rantabl bir proje de değil. Olması gerekli mi gerekli. İleride buda yapılabilir ve kesinlikle de yapılmalı” dedi.

