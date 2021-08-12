Kenevir eken 1 kişi tutuklandı

Bilecik'te kenevir ektiği tespit edilen bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde, Bozüyük ilçesinde 1 şüpheli şahsın yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahsın evinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada, 77 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.