Başsavcı Bükme göreve başladı

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Bükme, göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na iade ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhuriyet Başsavcısı Bükme, Başkan Bakkalcıoğlu ile görüşerek bir süre sohbet etti. İlçe hakkında karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Başsavcı Bükme’ye plaket takdim ederek, Nutuk ve Türk bayrağı hediye etti. Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu’nun da hazır bulunduğu ziyarette Başsavcı Bükme’de Başkan Bakkalcıoğlu’na misafirperverliği nedeni ile teşekkür etti.

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