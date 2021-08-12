(ÖZEL) Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor Eğitmen Serpil Yılmaz; "Uygulamalarımız kapsamında üç tane robot yapıyoruz, kodlama olarak da 10 tane robot çalışmamız var"

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen robotik kodlama dersleriyle öğrenciler hem verimli zaman geçiriyorlar hem de öğreniyorlar.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in öğrencilere yaz tatili hediyesi olarak ücretsiz verilen 'Robotik Kodlama' dersleri büyük ilgiyle takip ediliyor. Bilecik Belediyesi Bien Seramik Matematik Müzesinde verilen eğitimlerde öğrenciler teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Haftada iki gün dört seans şeklinde verilen eğitimler hakkında bilgi veren Eğitmen Serpil Yılmaz,‘’Çocuklarımız Algoritmik ve Tasarım Odaklı Düşünmeyi Keşfediyor! sloganıyla hazırlanan program kapsamında, faydalı eğitimler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

‘’Bien Seramik Bilgi Evi Matematik Müzesi’nde gerçekleştirilen “Robotik Kodlama” kursuna 610 yaş arası çocuklar katılıyor. Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini eğlenceli şekilde geçirmesi yanı sıra faydalı bilgileri de edinmesidir. Bu anlamda bizlere desteklerini sunan Belediye Başkanımız Semih Şahin’e çok teşekkür ediyorum. Çocuklar eğitimleri büyük bir ilgiyle takip ediyor ve sürekli devam etmesini istiyor. Uygulamalarımız kapsamında üç tane robot yapıyoruz. Kodlama olarak da 10 tane robot çalışmamız var. Her konuya uygun matımız var. O matta saatleri, mevsimleri ve gezegenleri öğreniyorlar. ‘’ ifadelerini kullandı.

Çocuklar ve aileleri de robotik kodlama kurslarını beğenerek takip ettiklerini belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve Eğitmen Serpil Yılmaz’a teşekkür ettiler.

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