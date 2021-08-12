Rektör Beydemir, Bakan Yardımcısı Erdem'le bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Beydemir, Bakan Yardımcısı Erdem'le bir araya geldi

İHA

Rektör Beydemir, Bakan Yardımcısı Erdem'le bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı ziyaret etti.
Rektör Beydemir, bir takım ziyaretler için gittiği Ankara'da Sayıştay Başkanı Metin Yener’e ardından Bilecik Valisi iken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atanan Bilal Şentürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’i makamında ziyaret eden Rektör Beydemir, üniversite ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman hizmetleri denetledi
YEREL HABERLER Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman ...
Bilecik'te 'Ayın Çalışanı' uygulaması
YEREL HABERLER Bilecik'te 'Ayın Çalışanı' uygulaması
Başkan Bakkalcıoğlu'ndan itfaiye personeline teşekkür
YEREL HABERLER Başkan Bakkalcıoğlu'ndan itfaiye personeline teşekkür
(ÖZEL) Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem öğreniyor hem eğleniyor Eğitmen Serpil Yılmaz; "Uygulamalarımız kapsamında üç tane robot yapıyoruz, kodlama olarak da 10 tane robot çalışmamız var"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Öğrenciler robotik kodlama dersiyle hem ...
Başsavcı Bükme göreve başladı
YEREL HABERLER Başsavcı Bükme göreve başladı
Yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yol çalışmaları devam ediyor
Bozüyük ’Sosyal ve Kültürel Tesis’ine kavuşuyor
YEREL HABERLER Bozüyük ’Sosyal ve Kültürel Tesis’ine kavuşuyor
Kenevir eken 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kenevir eken 1 kişi tutuklandı
Söğüt'te 'Toplu Sünnet Toyu' yapıldı
YEREL HABERLER Söğüt'te 'Toplu Sünnet Toyu' yapıldı
Sanayicilerin sorunları masaya yatırıldı Bilecik Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir; "Bilecik’teki dükkan eksikliğinden dolayı kiralar bin 500 ile bin 700 liraya çıktı" “Hurdacıların olduğu yerin imar tadilatı yapılması gerekiyor”
YEREL HABERLER Sanayicilerin sorunları masaya yatırıldı Bilecik ...
Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ağustos ayı ilçe müftüleri toplantısı ...
Söğüt Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu
YEREL HABERLER Söğüt Belediye binası önüne Atatürk heykeli konuldu
İncirin fiyatı el yakıyor
YEREL HABERLER İncirin fiyatı el yakıyor
Bilecik, 80 ilden gelen klasik otomobil tutkunlarına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Bilecik, 80 ilden gelen klasik otomobil tutkunlarına ...
İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinden askerlere yangın eğitimi
Anıtlarda bakım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER Anıtlarda bakım ve onarım çalışması
Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı
YEREL HABERLER Yanan yaşlı kadını kardeşi kurtardı
Bilecik'te dikiş kursu açıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te dikiş kursu açıldı
Bilecik'te kumar baskını, 7 kişi gözaltına alındı Şahıslara 9 bin 352 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te kumar baskını, 7 kişi gözaltına ...
Bilecik'te "Hayaller Küllenmesin" yardım projesi hayata girdi
YEREL HABERLER Bilecik'te "Hayaller Küllenmesin" yardım projesi ...
Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
Bebeğinize verebileceğiniz en güzel armağan anne sütü Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı: "Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır" "Anne sütü bebeklerin ilk 6 ay boyunca beslenmesi için en ideal besindir"
YEREL HABERLER Bebeğinize verebileceğiniz en güzel armağan anne ...
Domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Domuza çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Rektör Beydemir'den Sayıştay Başkanı Yener'e ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Beydemir'den Sayıştay Başkanı Yener'e ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.