İstiklal Marşı'nı en iyi o okudu

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, düzenlenen yarışmada 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' dalında il birincisi olan Ebru Gökçe Yücel'i makamında kabul etti.

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günün 100'üncü yıl dönümü kapsamında mektup, resim, kara kelem, kısa film, kompozisyon, İstiklal Marşını güzel okuma dallarında çeşitli yarışmalar düzenlendi. 'İstiklal Marşını Güzel Okuma' dallarında il birincisi olan Kozabirlik İlkokulu öğrencisi Ebru Gökçe Yücel'i İl Müdürü Akyol, makamında kabul etti. Öğrenci Aylin İşleri'i başarısından dolayı kutlayan Akyol, “Öğrencimize bundan sonra k i hayatında da başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Öte yandan Kozabirlik İlkokulu Müdürü Hüseyin Çetinkaya’nın da bulunduğu kabulde İl Müdürü Akyol, öğrenciye ödülünü takdim etti.

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