En büyük hayali olan kitabı çıkardı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden genç yazar Ramazan Ergenç’in ilk şiir ve deneme kitabı 'Devrik Sevdalar' çıktı. "En büyük hayalim" dediği kitabını çıkaran genç yazar, mutlu olduğunu söyledi.

Müzik işiyle uğraşan ve daha sonrasında kitap yazmayı aklına koyan Pazaryerili genç yazar Ramazan Ergenç’in ilk şiir ve deneme kitabı 'Devrik Sevdalar' çıktı. En büyük hayalinin bu kitap olduğunu anlatan Ergenç, "Uzun süredir üzerinde çalıştığım şiir ve deneme kitabım olan kitabım bugün itibari ile yayın serüvenine başladı. Bu benim gerçekleştirmek istediğim hayallerim arasında önceliği olan bir hayalimdi. Uzun ve meşakkatli bir yol oldu ancak bugün itibari ile hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyorum. Bu sevinci sizlerle paylaşmak istedim" dedi.



“Okuyucularım beni bu kitabı yazmaya teşvik etti”

Aslında küçük yaşlardan itibaren zaman zaman yazan biri olduğunu anlatan Ergenç, özellikle lise dönemlerinde sürekli kompozisyon, şiir gibi yarışmalara katıldığını aktardı. 28 yaşına kadar sürekli kompozisyon ve şiir üzerinde denemeler yaptığını aktaran Ergenç, "Zaman zaman yazdığı yazıları ve şiirleri sosyal platformlar üzerinden okuyuculara sundum ve çok beğeni topladım. Okuyucular beni teşvik ettiği ve böylelikle 'Devrik Sevdalar' adlı şiir ve deneme kitabımı yazmaya karar verdim” diye konuştu.



“Müthiş bir heyecan”

Yazmanın göründüğü kadar kolay olmadığını da sözlerine ekleyen Ergenç, “Bu sürece başlamadan önce kolay olacağını düşünmüştüm fakat sonrasında iş ciddiye bindikten sonra aslında çok da kolay olmadığını, en azından küçümsenecek kadar kolay olmadığını gördüm. Son derece ciddiyet isteyen, dikkat ve önem gerektiren bir durum olduğu için de zorluklarıyla birlikte deneyim kazandıran bir süreç fakat yine de ilk dediğim gibi müthiş bir heyecan" dedi.

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