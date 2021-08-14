Yangında görev alan itfaiye ekibine ‘Teşekkür Belgesi’ verdi

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin orman yangınlarında gören alan itfaiye ekibini makamında ağırlayarak ‘Teşekkür Belgesi’ verdi.

Başkan Şahin ülkenin birçok bölgesinde alevlere teslim olan orman yangınlarında görev alan Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerini makamında ağırlayarak ‘Teşekkür Belgesi’ verdi. Başkan Şahin,” Gecesini gündüzüne katarak yangınla mücadele eden İtfaiye ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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