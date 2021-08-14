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Genç çiftin Galatasaray aşkı nikahlarında bile görüldü

İHA

Genç çiftin Galatasaray aşkı nikahlarında bile görüldü

Bilecik'te dünya evine giren fanatik Galatasaray taraftarı Sevda ve Ramazan Ünver çifti, nikahlarına takımın formaları ile geldiler.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hayatlarını birleştiren Sevda ve Ramazan çifti, nikah törenlerine Galatasaray formalarıyla geldiler. Fanatik Galatasaray taraftarı olan çiftin nikahlarını Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer kıydı. İlk defa böyle bir olaya şahit olduğunu anlatan Başkan Suer, "Ömürlerini birleştirmeye dair imza atan Sevda ve Ramazan çiftimizin nikah kıyma işlemini gerçekleştirdik. Bu özel anlarını çiftimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bir yastıkta mutlu ve huzurlu bir ömür dileklerim. Çiftimiz bugün nikahlarına takımını tuttukları Galatasaray formasıyla geldiler, bizler içinde de güzel bir anı oldu.
Genç çift ise, fanatik Galatasaray taraftarı olduklarını söyleyerek, bu özel ve mutlu günlerinde takımlarının formasını giymek istediklerini söylediler.

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