Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti

İHA

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi araç filosuna katılan 9 yeni araç ile bünyesini genişletti.

Pazaryeri Belediyesi araç filosunu genişletti

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi araç filosuna katılan 9 yeni araç ile bünyesini genişletti.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe ve Pazaryeri Belediyesi'nin kendi bütçesinden aldığı araçlar ile Belediyenin araç filosunu genişlettiğini kaydetti. Pazaryeri Belediyesi araç parkında yapılan törende hibe alınan araçlar için dualar edildi, kurban kesildi. Törende Başkan Tekin, belediye bünyesine 3 hibe aracın daha geleceğini evrak aşamasında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Pazaryeri ilçesine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Pazaryeri Belediyesine hibe edilen araçlar hakkında bilgiler veren Başkan Tekin, “Sağlık Bakanlığından 2 araç, Bursa Büyükşehir Belediyesinden 1 araç, Çevre Şehircilik Bakanlığından 3 araç, Kestel Belediyesinden 2 araç ve Pazaryeri Belediyemiz bünyesinden alınan 1 aracımızı bu gün belediyemizin araç filosuna ekledik” dedi.
Araçların alınmasından emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Tekin, “Hibe araçlarımızı almamızda başta bakanlarımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Erdemir, Milletvekilimiz Selim Yağcı, Cumhur İttifakı'nın İl Başkanları Serkan Yıldırım, Muhammed Fatih Yaşar, ilçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, bizlere destek olan halkımız, teşkilatlarımız, muhtarlarımız, herkese teşekkür ederim. Kardeş belediyemiz Kestel Belediyesine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum bizden desteklerini esirgemiyorlar. Kardeş sayılarımız artıkça yatırımlarımızda artacak. İnşallah yeni hizmetler yapacağız, yeni açılışlar yeni kurdeleler kesmek için mücadelemiz yürüyerek değil koşarak devam ediyor” diye konuştu.
12 araç hibe alındığını ve bu araçlardan 9 tanesinin teslim aldıklarını dile getiren Başkan Tekin, diğer 3 aracın evrak işlemlerinin devam ettiğini söyleyerek inşallah diğer araçlarımıza da hep birlikte kurban kesmek nasip olur ifadelerinde bulundu. Pazaryeri ilçesinde bir yılda 4 bakan ağırladığını ifade eden Başkan Tekin, “Her bakanımız bizim için yatırım demekti. Her bakanımız ilçemize geldiklerinde yatırım sözü bırakarak gittiler. Tabi bunun takip edilmesi gerekiyor. Biz de takipçisiyiz, Milletvekilimiz Selim Yağcı, İl Başkanımız Serkan Yıldırım, İlçe Başkanımız İsmail Soydan, ve teşkilatımız ile birlikte koşarak kol kola girdik. Zaman zaman Ankara’ya gidiyoruz zaman zaman farklı yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah nasip ederse yeni hizmetler yapmak üzere var gücümüz ile çalışacağız. Pazaryeri halkına hayırlı uğurlu olsun. Pazaryerine şöyle bir söz vermiştim kadınlara öncelikle “Pazaryerini girişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağım demiştim, Pazaryeri'nin girişinden çıkışına kadar bu araçlarla birlikte Allah nasip ederse çiçek gibi yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde hayaller gerçeğe döndü
YEREL HABERLER Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde hayaller ...
Ormanlık alanı esrar tarlasına çeviren şahsı jandarma yakaladı Bilecik jandarması son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı Operasyonda 2 bin 766 kök kenevir ve 6 kilo 693 gram kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Ormanlık alanı esrar tarlasına çeviren şahsı jandarma ...
Üniversite personellerine yangın eğitimi verildi
YEREL HABERLER Üniversite personellerine yangın eğitimi verildi
'Yaz futbol okulu' minik öğrencileri ile bir araya geldi Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı: “Spor alışkanlığının küçük yaşta kazandırılmasının çok önemli”
YEREL HABERLER 'Yaz futbol okulu' minik öğrencileri ile bir araya ...
Bilecik'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması ...
Genç çiftin Galatasaray aşkı nikahlarında bile görüldü
YEREL HABERLER Genç çiftin Galatasaray aşkı nikahlarında bile ...
Yangında görev alan itfaiye ekibine ‘Teşekkür Belgesi’ verdi
YEREL HABERLER Yangında görev alan itfaiye ekibine ‘Teşekkür ...
Bozüyük’te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs firmaları bilgilendirildi
YEREL HABERLER Bozüyük’te yolcu otobüsleri denetlendi, otobüs ...
CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER CHP eski il başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Yıldırım: “Biz istişareye önem veren, güçlü bir aileyiz”
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım: “Biz istişareye önem veren, güçlü ...
Tekstil ürünleri yüklü tır çıkan yangında tamamen yandı
YEREL HABERLER Tekstil ürünleri yüklü tır çıkan yangında tamamen ...
Bilecik'te konut satışları yüzde 56 azaldı
YEREL HABERLER Bilecik'te konut satışları yüzde 56 azaldı
Bilecik'te vaka sayıları hızla artıyor
YEREL HABERLER Bilecik'te vaka sayıları hızla artıyor
En büyük hayali olan kitabı çıkardı
YEREL HABERLER En büyük hayali olan kitabı çıkardı
Tadına doyum olmayan ürünün hasadı başladı Türkiye’de sadece Bilecik’te yetişiyor Bilecik’te yetişiyor, tadına doyulmuyor
YEREL HABERLER Tadına doyum olmayan ürünün hasadı başladı Türkiye’de ...
Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler
YEREL HABERLER Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler
Bilecik'te domates hasadı başladı
YEREL HABERLER Bilecik'te domates hasadı başladı
İstiklal Marşı'nı en iyi o okudu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nı en iyi o okudu
Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması
YEREL HABERLER Yeşil alanlar ve parklara bakım çalışması
Bilecik Yeni Türkü konseriyle coştu
YEREL HABERLER Bilecik Yeni Türkü konseriyle coştu
İnhisar'dan yangın bölgesine yardım
YEREL HABERLER İnhisar'dan yangın bölgesine yardım
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman hizmetleri denetledi
YEREL HABERLER Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman ...
Bilecik'te 'Ayın Çalışanı' uygulaması
YEREL HABERLER Bilecik'te 'Ayın Çalışanı' uygulaması
Rektör Beydemir, Bakan Yardımcısı Erdem'le bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Beydemir, Bakan Yardımcısı Erdem'le bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.