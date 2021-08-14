Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, 6 kilo 693 gram esrar ve 2 bin 766 kök kenevir ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Gölpazarı ilçe kırsalında kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dron ve narkotik köpeği desteğiyle ormanlık alanda ve şüpheli C.İ.'nin Sakarya'nın Geyve ilçesindeki evinde yaptığı aramalarda; 6 kilo 693 gram esrar ile 2 bin 766 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden C.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2021-08-14 15:38:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.