Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi 14 saat önce kaybolan genci arıyor Gecenin karanlığına aldırış etmeyen ekipler genç Hüseyin için seferber oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları sabahtan beri devam ederken, İzmir’de gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi de suya girdi. Acılı aile, deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor.



Olay, Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İlçede ikamet eden 3 arkadaş karpuz haline gitme üzere sabah yola çıktı. Selçik Köprüsü'ne gelindiğinde 2 arkadaş köprüden karşıya geçerken, suyun üzerindeki taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya (23) bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Arkadaşlarının suya düştüğünü gören H.O.’da hemen köprüden atlayarak suya girerken, arkadaşını akıntıdan kurtaramadı. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde arama yapan ekipler gencin bulamadı. Ardından İzmir’den olay yerine gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi tek tek 45’er dakika suya girerken, görüş mesafesinin 15 santimetre olduğu aktarıldı. 4 kişilik ekip tek tek Sakarya Nehri’ne girerken, Hüseyin Kaya’nın anne babası ve tüm akrabaları yaşlı gözlerle deniz polisi su altı ekibinden gelecek haberi bekliyor.



Öte yandan bölgede deniz polisine AFAD ekipleri de yardım ederken, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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