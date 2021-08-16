Bilecikspor'da ayrılık

Bilecikspor'un alt yapı sorumlusu Sedat Memiş, sezon öncesinden takımdan ayrıldı.
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor'un 2 yıldır alt yapı sorumluluğu görevini yürüten ve 20202021 sezonunda A takım hocalığına getirilen Sedat Memiş kulüple anlaşarak, yollarını ayırdı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle takımla birlikte maça çıkamayan Memiş, önceki yıllarda 1308 Osmaneli Belediye Sporu çalıştırmıştı. 1308 Osmaneli Belediye Sporu 20172018, 20182019 yıllarında Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon yapan Memiş'in, Bilecik 1. Amatör Lig takımlarından teklif aldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.