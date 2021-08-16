Çalışanı korona virüse yakalanan banka 1 hafta süreyle kapatıldı

Kentsel dönüşümde ortaya çıkmıştı... "Yeni bir soluk oldu"

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Bilecik'te bir çalışanında korona virüs (Covid19) görülen özel banka şubesi, 1 hafta süreyle kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde hizmet veren özel bankanın bir çalışanının korona virüse (Covid19) yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine tüm şube personeli karantina altına alındı. Şube 1 hafta süreyle kapatılırken, bankaya gelen müşteriler kapanın kapalı olmasından dolayı işlem yaptıramadı.

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