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Örnek davranışıyla 'insanlık ölmemiş' dedirtti Tarladan topladığı fasulyenin parasını bıraktı

İHA

Örnek davranışıyla 'insanlık ölmemiş' dedirtti Tarladan topladığı fasulyenin parasını bıraktı

Bilecik'te bir vatandaş tarladan topladığı fasulyelerin parasını tarladaki ağaçların arasına plastik şişe içerisinde bıraktı.
Bilecik'in Merkeze bağlı Beyce Köyünde tarlasına giden Ali Ateş, içinde 20 lira olan bir pet şişeye rastladı. Pet şişenin içinde para ile birlikte birde notun olduğunu fark eden Ateş, bir vatandaşın tarlasından topladığı fasulyeye karşılık 20 lira bıraktığını anladı.
Tarlasından fasulye toplayan vatandaşın bıraktığı notu okuyan Ali Ateş, uzun süre şaşkınlığını gizleyemezken, "İnsanlık ölmemiş, biz hakkımızı helal ettik" yorumunda bulundu.
Diğer yandan, tarlaya bırakılan notta, “Hayırlı bayramlar tarlanızdan 3 kilo civarı fasulye aldık, helal edin” ifadeleri ve telefon numarası yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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