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Sakarya Nehri'nde kaybolan genç ikinci günde de bulunamadı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: “İnşallah yarın su bize kardeşimizi geri verecek”

İHA

Sakarya Nehri'nde kaybolan genç ikinci günde de bulunamadı Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: “İnşallah yarın su bize kardeşimizi geri verecek”

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışmaları ikinci günde de sona ererken, acılı aile evlatlarının bir an önce bulunması bekliyor.
Olay, 15 Ağustos günü Osmaneli'nde Sakarya Nehri'nin üzerinde Selçik Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İlçede ikamet eden 3 arkadaş karpuz haline gitme üzere sabah yola çıktı. Selçik Köprüsü'ne gelindiğinde 2 arkadaş köprüden karşıya geçerken, suyun üzerindeki taşların üzerine basarak karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kaya (23) bir anda dengesini kaybederek azgın sulara düştü. Suya düşen genç gözden kısa sürede kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine Bilecik İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Botla nehir üzerinde arama yapan ekipler gencin bulamadı. Ardından İzmir’den olay yerine gelen 4 kişilik deniz polisi su altı ekibi tek tek 45’er dakika suya girerken, görüş mesafesinin 15 santimetre olduğu aktarıldı. Görüş mesafesi nedeniyle dün gece 24.00'da arama çalışmalarına ara veren ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden suya girerek çalışmalara başlamıştı. Ekipler bugünde şahsın bulmazken, arama çalışmalarına son verdi. Ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden suya girerek arama çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

“İnşallah yarın su bize kardeşimizi geri verecek”
Olay yerine gelerek acılı ailenin acısını paylaşan Osmaneli Belediye Balkanı Münür Şahin, “Tüm Osmaneli halkının öncelikle başı sağ olsun. 15 Temmuz sabahı tahlisiz bir olay yaşadık. Genç bir kardeşimiz bu alandan geçmek isterken nehre düşüyor ve boğuluyor. 2 gündür de onu arama çalışmalarımız devam ediyor. Artık sonuna geldik diye düşünüyoruz. İnşallah yarın su bize kardeşimizi geri verecek. Sakarya Nehri bulanık akar ve dibi de bataklıktır. Bu bölgede derinlikte çok fazla. 7 8 metreye varan derinlikler var bu nedenle çalışmalar biraz uzun sürdü. Ailesine sabırlar diler, bundan sonra böyle bir olay yaşanmaması için dua ediyoruz” dedi.

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