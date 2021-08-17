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Bilecik'te motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı üzerine seyir halindeki 11 RA 857 plakalı motosiklet sürücüsü Melih A. yaya olarak çöp atıp evine geri dönen Saynur S'ye. (47) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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