Bilecik'te 2 tır çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'te 2 tırın çarpışması sonrası meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, YenişehirBilecik karayolunda seyir halindeki İlker A. idaresindeki 11 TF 924 plakalı tır, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına geldiğinde Sakarya istikametine seyir halindeki İbrahim G., yönetimindeki 54 BA 544 plakalı tırla çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kapanan yol tırların çekilmesi sonrasında yeniden trafiğe açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.