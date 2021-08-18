Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

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Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; YenişehirBilecik karayolunda seyir halindeki Sıddık İ. yönetimindeki 11 M 0019 plakalı özel halk minibüsü Pelitözü Mahallesine geldiğinde karşı yönden gelen İbrahim A. 11 AAT 988 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler haricinde araçların birinde yolcu olarak bulunan Hatice B. (31) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, BilecikYenişehir yolu kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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