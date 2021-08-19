Miniklerin mavi kapak robotları 'Geri Dönüşüm Robotu Üretiyorum ve Çevreyi Koruyorum' etkinliği düzenlendi Eğitmen Serpil Yılmaz: “Çocuklara çevre bilinci aşılanmış oluyor”

Bilecik'te pet şişe kapaklarından robotlar yapan minikler, 'Geri dönüşüm robotu üretiyorum sizlerde çevreyi koruyun' diyerek de büyüklere mesaj verdi.

Korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki gibi Türkiye'de yaşanan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak adına halk kütüphanelerinde eğitim, araştırma, sanat, bilim gibi toplumun ilgi duyduğu konularda ve boş zamanları değerlendirmek amacıyla Kütüphane Yaz Programı (KÜYAP) adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Bilecik Halk Kütüphanesi ve Bilecik Kent Konseyi iş birliğinde 57 yaş arası minik öğrencilere 'Geri Dönüşüm Robotu Üretiyorum ve Çevreyi Koruyorum' etkinliği düzenlendi. Minikler geri dönüşüm için kullanılan pet şişe kapaklarından robotlar yaparak, keyifli anlar geçirdiler. Renkli kapaklarla robot oluşturan minikler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kapaklar geri dönüşüme kazandırdı.



“Çocuklara çevre bilinci aşılanmış oluyor”

Etkinliğin amacının geri dönüşüme farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Eğitmen Serpil Yılmaz, “Bugün burada Bilecik Halk Kütüphanesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliği ile yeni bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu etkinlikte geri dönüşüm robotu üreteceğiz. Geri dönüşüm robotu yapmamızın amacı çevreye katkı sağlamak. Geri dönüşüme farkındalık oluşturmak, hem çocuklar çevre bilincini almış oluyor hem de güzel bir vakit geçirmiş oluyorlar” dedi.

Öte yandan 8 yaşındaki Turay etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, “Bunu biz geri dönüşüm için yaptık. Etkinlikte çok eğlendik, uzun çubuklardan yaptık bir de su şişesi kapağından” dedi.

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