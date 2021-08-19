Tosun, Bilecik ASKF Başkanlığı'na 5. kez seçildi

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 15. olağan genel kurulunu gerçekleştirirken, mevcut başkan Nusret Tosun 5. kez güven tazeledi.

Bilecik ASKF toplantı salonunda gerçekleşen olağan genel kurul divan heyetinin belirlenmesi ve saygı duruşuyla başladı. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporları ile yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ayrı ayrı ibrası gerçekleşti. Yıllık geçici bütçenin okunması ve oylanması ile devam eden genel kurul yönetim kurulu, denetim kurulu, onur kurulu ve konfederasyon üst kurul delegelerinin seçimi ile son buldu. Seçime tek liste halinde giren Tosun, 5. kez Bilecik ASKF başkanlığı görevine seçilirken, tüm katılımcılara teşekkür etti. Nusret Tosun’un yeni yönetiminde, Murat Hızlı, Bahri Bayrak, İsmail Elmas, Recep Çabuk, Faruk Çeker, Ali Karabıyık, Mehmet Bozbay, Cihan Uysal yer aldı.

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