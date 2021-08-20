Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman Ayvalık Kaymakamlığına atandı

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İçişleri Bakanlığının Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesiyle 624 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak yerleri değiştirildi. Buna göre Bilecik'ten 1 vali yardımcısı, 2 kaymakam ve 1 kaymakam adayı ayrıldı.

Kararnameye göre, Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir'in Ayvalık İlçe Kaymakamlığına atanırken yerine Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Adem Öztürk atandı. Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Bilecik Vali Yardımcılığına, Kırıkkale Valiliği Kaymakam adayı Ferhat Altay, Pazaryeri Kaymakamlığına, Aksaray'ın Gülağaç İlçe Kaymakamı Elif Nur Saçal İnhisar Kaymakamlığına, atandı. Bilecik Valiliği Kaymakam adayı Oray Güven Muğla'nın Kavaklıdere ilçe kaymakamlığına, Pazaryeri Kaymakamı Berkay Çıkar, Adana'nın Aladap ilçe kaymakamlığına, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ ise İstanbul Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atandı.

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