Güneşspor Yardım Grubu’ndan Başkan Bakkalcıoğlu’na ziyaret

Bozüyük Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök ve Güneşspor Kulübü Yardım Grubu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet eden Kulüp Başkanı Kök ve Güneşspor Yardım Grubu yaptıkları çalışmalar ve yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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