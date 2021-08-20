6 otomobili soyan şahsı polis yakaladı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde önceki günlerde 6 otomobilde meydana gelen otodan hırsızlık olayının şüphelisi polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki günlerde gerçekleşen otolardan hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.K., suç eşyaları ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şahıs savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

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