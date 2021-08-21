Bilecik'te trafik kazası: 6 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan kavşakta Mustafa Ö. (60) yönetimindeki 11 AY 846 plakalı minibüs ile Mustafa Ç.'in (24) kullandığı 34 BID 52 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada araçlar içinde yolcu olarak bulunan Fikret Ç. (27), Berat Ali Ö. (8), Emine S. (58), Ahmet Ç. (41), Berna Nur Ö. (4) ve Neslihan Ö. (35) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağır olan yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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