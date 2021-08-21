Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatılmıştır. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak Ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti. İl Müdürü Demirel, ikiliye 'Afet Eğitim Yılı' hakkında bilgilendirme yaparak afet ve acil durum çantası takdim etti.

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