Muhtarların talepleri değerlendirildi

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Bozüyük'te muhtarlarla buluşarak, taleplerini değerlendirdi.

Bayrakçı, Bilecik’in Bozüyük İlçesine bağlı köylerin yaz aylarının gelişine bağlı olarak artan yol ve içme suyu taleplerini değerlendirmek üzere Bozüyük Muhtarlar Derneği'nde muhtarlarla bir araya geldi. Birim müdürleri ve teknik personellerin hazırda bulunduğu istişarelerde vatandaşların isteklerinin en kısa zamanda yerine getirilmesini sağlamak üzere köprü vazifesi gören muhtarlarla değerlendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan, köylerde yapılan çalışmalar yerinde incelenerek, vatandaşların talepleri dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.