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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozüyük’te yaz Kur’an kursları sona erdi

İHA

Bozüyük’te yaz Kur’an kursları sona erdi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçtiğimiz 5 Temmuz'da tarihinde başlayan yaz Kur’an kursları düzenlenen kapanış programlarıyla sona erdi.
Yenidoğan Camii yaz Kur'an kursunda 45 gündür devam eden kurslar sona erdi. Kursa katılan öğrenciler ile birlikte velilerin de katıldığı kapanış programında Cami İmam Hatibi Ercan Babacan, çocuklarını kursa göndererek camilerin şenlenmesine vesile olan velilere teşekkür etti. Kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’in hayattaki yeri ve öneminden bahsederek kursların öğrencilerin maneviyatına büyük katkılar sağladığını söyledi. Kurs süresince öğrencilere Kur’anı Kerim eğitiminin yanında itikat, ibadet, güzel ahlak ile birlikte milli ve manevi konularda da eğitim aldıklarını kaydetti.
Program öncesinde öğrencilere dondurma ikram edildi. Puan usulü yapılan kursta dereceye giren öğrencilere ödül verilirken tüm öğrencilere de hediyeler takdim edildi. Kapanış programına kursiyerlerin yanı sıra veliler ve cami cemaati de yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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