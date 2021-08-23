Söğüt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

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Bilecik'te otomobilin takla atması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Söğütİnhisar karayolunda Hakan Y.'nin kullandığı otomobil Sırcahoca kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atarak ormanlık alana girdi. Kaza sonrasında araçta bulunan Hakan Y.,le yolcu olarak Yaşar Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Hakan Y. durumun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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