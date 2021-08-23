Bilecikli çocuklar İstanbul'u gezecek

Bilecik Belediyesi tarafından “Haydi Çocuklar İstanbul’a” proje kapsamında yüzlerce çocuk İstanbul’u gezip görme imkanı bulacak.

Belediye Başkanı Semih Şahin’in çocuklara hediyesi olan gezi programına katılmak isteyen çocuklar için son başvuru tarihi 25 Ağustos Çarşamba günü olacak. Program hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Semih Şahin, başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimini gülümsetmeye ve mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, "Belediye Başkanlığımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında hazırlanan çalışma ile bugüne kadar İstanbul’u görmeyen çocuklarımızı İstanbul’a götürerek, gezdirme imkanı sunacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştireceğimiz gezi programına katılmak isteyen çocuklarımız, ’Bilecik Hayali’ni anlatan bir resim, ya da şiirini; ad, soyadı ve yaş bilgisi ile birlikte 0535 662 72 86 numaralı Whatsapp hattı ile arkadaşlarımıza iletebileceklerdir. Gezi ile çocuklarımız Rahmi Koç Müzesi, Boğaz Turu ve İstanbul’u keşfetmiş olacaklar. Biz de bundan dolayı büyük bir mutluluk yaşamış olacağız" dedi.

Gezi programı 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için olup, gezi sırasında çocuğa eşlik edecek 1 yetişkin ebeveynin en az 2 tam doz aşılanmış olması gerekiyor. Son katılım 25 Ağustos, gezi programı ise 28 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

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