Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Türker oldu

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine Emin Türker atandı.

Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost'un başka bir ile tayin olması nedeniyle boşalan il müdürlüğü görevine Keçiören Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde Kuruluş Müdürü olarak görev yapan Emin Türker getirildi.

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